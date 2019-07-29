Зеленогорск, Красноярский край, , 14:29 — REGNUM

Сотрудники полиции города Зеленогорска (Красноярский край) в течение часа нашли пропавшую шестилетнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мать девочки обратилась в полицию вечером 28 июля. По её словам, дочь ушла на прогулку и домой в оговоренное время не вернулась. Личный состав отдела МВД был поднят по тревоге. На поиски ребёнка направили все наружные наряды полиции. Девочку отыскали в течение часа, она гуляла в районе детского развлекательного комплекса на городской набережной.

Противоправных действий в отношении ребёнка совершено не было, заверили в ведомстве. Девочку вернули матери. С семьёй в профилактических целях работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в июле неподалеку от села Мышланка Сузунского района пропал 10-летний мальчик. Ребёнка искали всем селом, поиски увенчались успехом.

Читайте также: В Новосибирской области пропавшего ребёнка искали всем селом