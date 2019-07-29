Иерусалим, , 14:31 — REGNUM

Вооруженные силы Израиля арестовали двух палестинцев во время рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 29 июля Anadolu Ajansi.

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся свыше 5 тыс. 700 палестинцев, среди них женщины, палестинские законодатели, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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