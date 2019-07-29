Брянск, , 14:19 — REGNUM

В Брянске решения суда ожидает 59-летняя жительница, обвиняемая в превышении должностных полномочий. Являясь директором муниципального предприятия, она под угрозой увольнения несколько месяцев собирала деньги со своих подчинённых. Об этом 29 июля рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина возглавляла муниципальное предприятие «Детская молочная кухня г. Брянска». По версии следствия, она с марта по октябрь 2018 года требовала с работников деньги, начисленные им ранее в качестве материальной помощи и заработной платы. От действий директора пострадали 10 сотрудников, всем им обвиняемая угрожала увольнением и неприятностями на работе.

Руководитель успела получить 148 тыс. 850 рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, теперь в деле будет разбираться суд. За превышение должностных полномочий предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.