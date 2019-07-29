Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM

В Екатеринбурге скончался водитель автомобиля «Рено», который утром 29 июля попал в массовое ДТП в микрорайоне Химмаш. Об этом сообщает городской информационный портал «Е1» со ссылкой на источник в управлении ГИБДД.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пока не прокомментировали аварию и её последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Димитрова и Революции в Екатеринбурге. Автомобиль «Рено» столкнулся с автомобилем «Мицубиси», после чего последний врезался в микроавтобус. В итоге пострадали и были госпитализированы несколько человек: водители транспортных средств и пассажиры.

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