Краснодар, , 14:00 — REGNUM

Крупный пожар произошел на складе с полиэтиленовой продукцией в поселке пригородный Краснодара утром 29 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарная машина 23.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона (ПСГ) в 10:41, в 10:50 подразделения были на месте. К этому моменту огонь уже успел охватить площадь около 250 кв. метров. В тушении пожара участвовали 58 человек, в 11:20 огонь удалось локализовать, в 12:07 было объявлено о ликвидации. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля пожар произошел на складе в Краснодаре — тогда площадь составила 1,2 тыс. кв. м, а потушить возгорание не могли в течение нескольких часов.