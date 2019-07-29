Омск, , 13:43 — REGNUM

В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 54 млн рублей. Эти деньги предназначались для строительства многоквартирного дома, сообщили ИА REGNUM 29 июля в областной прокуратуре.

Дольщики Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, фигурантом уголовного дела является директор ООО «ПСК «Лидер». Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

По версии следствия, с мая 2013 года по сентябрь 2016 года директор похитил деньги 38 пайщиков ЖСК «Космический-9». Средства предназначались для строительства многоквартирного дома в Октябрьском округе Омска. Было похищено около 54 млн рублей, а дом так и не возвели.

Вину в совершении преступления директор фирмы не признал, ущерб дольщикам не возместил. Потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба. Уголовное дело направят в Центральный районный суд Омска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске летом 2019 года ввели в эксплуатацию долгострой на улице Залесского с 16-летней историей.

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