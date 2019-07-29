Килва, , 13:41 — REGNUM

Трое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате аварии, произошедшей 26 июля в районе деревни Килимахева, передает газета Mtanzania.

Представитель полиции Давид Мисиме заявил, что полицейские следовали на служебном автомобиле Toyota Land Cruiser из Иквирири в деревню Мвалусембе. ДТП произошло из-за того, что правое заднее колесо автомобиля прокололось.

По словам Мисиме, за 2018 — 2019 гг в Танзании в результате ДТП погибли 34 госслужащих.

«Многие водители, следующие на служебных автомобилях, считают, что закон их не касается, поскольку они являются госслужащими», — заявил Мисиме, отмечая, что основной причиной подобных ДТП становится превышение скорости.

Он добавил, что число аварий с участием госслужащих постоянно увеличивается.