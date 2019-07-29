Чебоксары, , 13:37 — REGNUM

В Чувашии снизилось число возбуждённых уголовных дел коррупционной направленности, при этом возросло количество направленных в суды дел и число фигурантов уголовных преследований. Это следует из статистики, которую опубликовало следственное управление СКР по Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В I полугодии 2019 года ведомством возбуждено 129 уголовных дел о коррупции, что на 21,8% меньше (или на 36 дел), чем было в I полугодии 2018 года. Из них половина (67 дел) — по фактам взяточничества (дача или получение взятки). На втором месте по числу преступлений — по фактам присвоения или растраты с использованием служебного положения (18 дел), на третьем — в связи с совершением служебных подлогов (16 дел), далее идут дела по фактам злоупотребления и превышения должностных полномочий (13 дел), мошенничествам с использованием служебного положения, коммерческого подкупа (по шесть дел).

Отметим, что в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом резко сократилось число дел по фактам получения или дачи взятки (в I полугодии 2018 года — 101 уголовное дело), реже стали растрачивать средства или присваивать их (24 дела), а также совершать мошенничества (11 дел). Почти на прошлогоднем уровне осталось число дел в связи с совершением служебных подлогов (17 дел, рост на 1).

При этом выросло число дел, которые направлены в суд — с 48 в I полугодии 2018 года до 55 по итогам первого полугодия 2019 года. Число фигурантов дел выросло с 51 до 56.

Ущерб от коррупции по уголовным делам, направленным в суд в I полугодии 2019 года, оценивается на сумму более 4,6 млн рублей. Напомним, в I полугодии прошлого года ущерб превысил 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть коррупционных преступлений отнесена к подследственности СКР.