Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM

В Екатеринбурге бывший депутат Законодательного собрания Максим Ряпасов вернулся домой после принудительного лечения в специализированном учреждении. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Также Максим Ряпасов разместил видео, которое он записал во дворе собственного дома.

Напомним, что Максим Ряпасов 2 августа 2018 года открыл стрельбу из окна собственного дома. На место прибыл наряд полиции, но бывший народный избранник не сдался в руки правоохранительных органов и продолжил «отстреливаться».

В итоге он всё-таки был задержан по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при исполнении. В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, и в дальнейшем суд приговорил Ряпасова к принудительному лечению в спецучреждении.

Напомним, что Максим Ряпасов получил мандат депутата в 2010 году. Он выдвигался от партии ЛДПР. В 2012 году он добровольно сложил с себя полномочия.

Отметим, что в 2016 году Ряпасов вновь зарегистрировался в качестве кандидата в Заксобрание Свердловской области по списку партии «Родина».

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