Волгоград, , 13:29 — REGNUM

В Волгограде перед судом предстанет 54-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве и присвоении вверенного имущества. Уголовное дело возбуждено по трём статьям, ущерб от действий волгоградки оценивают более чем в 160 млн рублей. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей, рассказали 29 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

У женщины в собственности было несколько платёжных терминалов. По договору с ГУ МВД России по Волгоградской области она могла принимать платежи от граждан, а потом зачислять их на счёт полиции. Однако с января 2016 года по декабрь 2017 года она присвоила себе более 64,4 млн рублей. Следствие также установило, что в 2011—2015 годах обвиняемая заняла у знакомых бизнесменов и не вернула более 97 млн рублей.

Свою вину в преступлениях волгоградка признала, ей может быть назначено до 10 лет лишения свободы. Прокурор Волгограда просит взыскать с женщины в доход государства 64,4 млн рублей.