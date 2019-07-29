Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM

В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля в микрорайоне Химмаш. Об этом сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте.

Очевидцы сообщают, что в результате происшествия пострадали четверо. У одного из них, возможно, тяжелая травма. Автомобиль Mitsubishi, за рулём которого была пожилая женщина, выезжал на улицу Димитрова с улицы Революции, и столкнулся с Renault, которые следовал по встречной полосе. После столкновения Renault врезался в микроавтобус.

Напомним, 28 июля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса. Транспортное средство сбило двух пешеходов. Прокуратура проводит проверку инцидента.

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