Салехард, , 13:28 — REGNUM

На Ямале из-за сильного ветра остановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги на реке Обь. Для перевозки пассажиров на линию выйдут вертолёты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В понедельник, 29 июля, в 09:45 по местному времени из-за погодных условий прекращено паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги. Вместо паромов пассажиров перевезут вертолёты. Рейсы будут осуществляться по накоплению.

По прогнозам синоптиков, на Ямале 29 и 30 июля ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 23 м/с. Температура воздуха днём — от +5 до +11°С. В целом по региону повышен риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Ямала рекомендуется ограничить поездки в эти дни.