Майкоп, , 13:15 — REGNUM

Тело новорожденного ребенка обнаружено вечером 27 июля в городском парке города Майкопа Республики Адыгея, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по РА.

Подробности не сообщаются — известно только, что тело ребенка было найдено в южной части парка в вечернее время, около 19:15.

По данному факту Следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.106 УК РФ — «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Мать погибшего малыша ищут.