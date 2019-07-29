Уфа, , 13:04 — REGNUM

В Абзелиловском районе нашли туристов из Челябинской области, заблудившихся в горах. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД.

Поиск людей проводили силами башкирского управления МЧС России вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы и участковым уполномоченный полиции.

Поиск затруднялся ночным временем суток, непроходимыми лесами и гористым ландшафтом. Однако удалось найти всех пропавших менее чем за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о заблудившихся туристах поступило в единый центр спасения 28 июля. Было известно, что незарегистрированная группа туристов из 18 человек, в числе которой четверо детей, отправилась на гору Крыктытау, 14 человек потерялись. До места сбора дошли только четверо.

Для того, чтобы оставить сообщение о пропаже части группы, было необходимо вновь подняться на вершину горы. Группа альпинистов приехала в Башкирию из Челябинской области.