Ташкент, 29 июля 2019, 13:01 — REGNUM
Гражданин Узбекистана пытался провезти через аэропорт Ташкента 434 гр. золота в виде 14 небольших слитков. Об этом сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.
По данным ведомства, золотые слитки находились в желудке мужчины, что было выявлено с помощью сканирующего оборудования. В настоящее время по данному факту ведутся таможенные проверки.
Отмечается, что мужчина, вылетавший рейсом Ташкент — Дели, пытался незаконно провезти золото из Узбекистана. Общая стоимость слитков оценивается в 150 млн сумов ($17 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая сотрудники таможенного аэропорта Нью-Дели задержали четырех граждан Туркмении, которые нелегально пытались провезти в Индию 4,4 кг золота из ОАЭ.
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