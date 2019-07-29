Волгоград, , 12:46 — REGNUM

Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны были обнаружены у подножия скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Сапёры Южного военного округа вывезли снаряды на полигон Прудбой и уничтожили их. Об этом сообщило 29 июля Министерство обороны РФ.

Боеприпасы Министерство обороны РФ

Боеприпасы в насыпном холме подножия скульптуры обнаружили рабочие. Эксперты опознали в них 76-мм артиллерийский снаряд и гранату времён Великой Отечественной войны. Земляную насыпь вокруг монумента делали искусственно, скорее всего, боеприпасы попали туда случайно при проведении первых строительных работ. Заявку на разминирование направил военный комиссариат области. Саперы извлекли находку из земли и перевезли на полигон, где и подорвали снаряды.

Монумент «Родина-мать зовёт!» сейчас находится на реставрации. Это первый капитальный ремонт с момента установки скульптуры в1967 году. Окончить работу планируется в марте 2020 года.