Всеволожск, Ленинградская область, , 12:41 — REGNUM

Попытка угона в Стрельне автомобиля BMW X6 2013 года выпуска стала третьей по счёту — автомобиль обнаружили во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе одного из охранных агентств, которое обнаружило машину.

После угона злоумышленники оставили машину в одном из гаражей села Павлово. Помещение, отметили в компании, предназначено для отстоя похищенных машин. Гараж был оборудован подавителем сигнала GSM, также в нём находился комплект госномеров от другой машины.

По предварительной версии, покушения на угон BMW X6 совершались одной группой лиц.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в угоне Toyota Vista 1991 года выпуска. Заявление поступило от 20-летнего гражданина, который сообщил, что трое его знакомых похитили автомобиль и совершили на нём дорожно-транспортное пришествие.