Москва, , 12:38 — REGNUM

МЧС России до 1 сентября 2019 года разработает требования по пожарной безопасности к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа, сообщает 29 июля пресс-служба ведомства.

Палаточный лагерь (cc) Фестиваль Братья

Отмечается, что в настоящее время сотрудники МЧС проводят дополнительные профилактические осмотры детских лагерей, направленные на повышение уровня пожарной безопасности.

Вместе с тем, добавили в ведомстве, действующие на сегодняшний день правила пожарной безопасности не позволяют пожарному надзору составлять протоколы в отношении палаточных лагерей, а требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа отсутствуют.

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В связи с этим МЧС организована работа по разработке и внесению изменений в нормативные документы по пожарной безопасности к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Одна девочка погибла сразу, ещё трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Расследование трёх уголовных дел по факту трагедии поручено центральному аппарату СК РФ. С материалами следствия лично ознакомится президент России Владимир Путин.

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