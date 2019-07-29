Нью-Дели, , 13:03 — REGNUM

В результате наводнения в индийском штате Ассам погибло 82 человека. Об этом сообщили местные органы полиции. Из-за проливных дождей и разлива реки ситуация в этом индийском штате остается тяжелой.

Представители сметной власти сообщают, что потоп прямым образом сказался на жизни 2,1 миллиона местных жителей. При этом пострадали 1716 деревень.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время в штате действуют 615 лагерей для оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия. Сообщается, что сейчас в них проживает более 99 тысяч человек.

Помимо этого, осуществляют деятельность 49 центров распределения помощи, где люди могут получить необходимое для жизни продовольствие и медикаменты.