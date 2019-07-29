Ярославль, 29 июля 2019, 12:19 — REGNUM
Жители одной из улиц Ярославля обнаружили не доставленные письма, почтовые извещения и квитанции прямо на улице. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, видео почтовой корреспонденции, брошенной в кустах, появилось в социальных сетях. На всех письмах и уведомлениях значатся адреса на улице Починки, расположенной в частном секторе Красноперекопского района Ярославля. Сама съемка была сделана днем в воскресенье 28 июля.
Как сообщили ИА REGNUM, в управлении ФПС по Ярославской области, на данный момент вся выброшенная корреспонденция собрана и находится в почтовом отделении.
«Cотрудница, виновная в нарушении правил оказания услуг почтовой связи, будет уволена с предприятия. По данному факту проводится служебное расследование. Все сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в УФПС по Ярославской области.
В ближайшее время письма и квитанции, обнаруженные на улице, доставят адресатам.
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