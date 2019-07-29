Павлодар, Казахстан, , 12:16 — REGNUM

Одиннадцать человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Омск — Майкапчагай в Павлодарской области Казахстана. Об этом 29 июля сообщает издание Pavlodarnews. kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

ДТП (сс)GDJ

По данным ведомства, ДТП произошло 28 июля в 22 часа 44 минуты (19 часов 22 минуты по Москве) — столкнулись «Нива 21 214» и Mercedes-Benz Sprinter.

В полиции уточнили, что водитель автомобиля «Нива» находился в состоянии алкогольного опьянения. В феврале 2019 года 27-летний мужчина уже был лишен водительских прав. В результате ДТП пострадали трое граждан России, в том числе 9-летняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в результате ДТП на трассе Чимкент — Жибек жолы в Туркестанской области Казахстана погибли пять человек и еще семеро пострадали.

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