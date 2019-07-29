Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM

До пяти человек возросло количество жертв автокатастрофы в Лужском районе Ленинградской области, которая произошла днем 28 июля.

ДТП в Лужском районе Ленобласти УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Непосредственно на месте лобового столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero Sport и KIA Sorento скончались четыре человека, еще двое пострадавших были госпитализированы.

Как сообщает издание 47News, 29 июля 19-летняя пострадавшая девушка скончалась в больнице. В момент ДТП она находилась на заднем сиденье KIA. Единственный выживший в аварии 30-летний мужчина находится в реанимации — он также был пассажиром KIA.

Напомним, около полудня в минувшее воскресенье на 134-м км федеральной автотрассы Р-23 «Петербург — Псков» автомобиль Mitsubishi Pajero Sport под управлением мужчины выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем KIA Sorento. На месте аварии погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях — всего трое мужчин и женщина.

По данным СМИ, водитель «Мицубиси» совершал обгон в зоне действия знака, запрещающего этот маневр. Как сообщает издание «Фонтанка», предполагаемый виновник аварии — 45-летний житель Луги, сотрудник ЧОП. Он погиб на месте ДТП.

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