Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM

Две иномарки столкнулись 29 июля в районе пересечения набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неработающего светофора, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате столкновения пострадали Renault Duster и универсал, автомобили получили средние повреждения. О пострадавших не сообщается.

В комментариях пользователи сообщают, что светофор не работал ещё накануне вечером, однако к началу рабочей неделе поломку так и не устранили.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.

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