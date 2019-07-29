Курган, , 12:05 — REGNUM

В Курганской области 28 июля на берегу реки Исеть в селе Маслянское Шадринского района найдено тело 15-летнего подростка, утонувшего накануне. Это уже шестой погибший в акваториях Зауралья ребёнок с начала летнего купального сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Установлено, что 27 июля подросток, при купании в реке Исеть по мелководью, зашёл на глубокое место, откуда выплыть не смог. Тело погибшего было обнаружено спасателями на следующий день.

В настоящий момент следователями проводится уточнение всех обстоятельств трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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