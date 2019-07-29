Москва, , 11:56 — REGNUM

В Госдуме заявили о дефиците средств на тушение пожаров в Красноярском крае и призывать Минприроды разработать ФЦП.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для тушения пожара финансовые средства на сегодняшний день крайне недостаточны. Субсидии Рослесхоза составляют 250 миллионов рублей, 200 миллионов рублей выделяет правительство Красноярского края и буквально недавно 160 миллионов выделено дополнительно Рослесхозом», — такие данные сообщил депутат Госдумы Игорь Швыткин («Единая Россия») в Facebook.

Пожары в Красноярском крае депутат обсуждал в ходе встречи с начальником МЧС России по Красноярскому краю Игорем Лисиным.

«Вместе с тем необходимо срочно разрабатывать федеральную целевую программу, зачинщиками которой должны стать Министерство природы РФ и Рослесхоз. Также необходимо выделение дополнительных финансовых средств», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самая сложная ситуация по пожарам в настоящее время складывается в Красноярском крае и Иркутской области.

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