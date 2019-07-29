Газни, Афганистан, , 14:18 — REGNUM

Начальник полиции провинции Газни (столица провинции — г. Газни) Халид Вардак заявил, что на территории этого региона произошел теракт, в результате которого погибло по меньшей мере четыре солдата Национальных сил безопасности и обороны Афганистана, еще 20 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», теракт произошел в полпятого утра по местному времени на территории уезда Аб-Банд проивнции Газни.

Халид Вардак заявил, что теракт был организован террористом-смертником на автомобиле, на котором были установлены самодельные взрывные устройства.

Начальник полиции провинции Газни добавил, что число жертв теракта может возрасти.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности этой группировки за организацию теракта в провинции Газни.