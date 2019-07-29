Бекаси, , 11:31 — REGNUM

Бытовой мусор, скопившийся в реке Бахагия в индонезийском городе Бекаси, растянулся на 1,5 километра, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что в настоящее время бытовые отходы, преимущественно пластик, заполнили реку Бахагия на 1,5 метра в глубину и растянулись приблизительно на 1,5 км.

«Мы реагируем на чрезвычайную ситуацию», — отметили местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии учредило движение «Чистая Индонезия», одной из целей которого является снижение негативного воздействия пластиковых отходов.

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