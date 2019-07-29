Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM

Соболезнования в связи со смертью сотрудницы в петербургском отделении «Почты России» выразили в Управлении Федеральной почтовой службы Петербурга и Ленинградской области, передаёт 29 июля издание «Neva Today».

«Приносим искренние слова соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой, сообщили в ведомстве. — «Почта России» окажет материальную помощь семье сотрудника, выплатит компенсацию в соответствии со страховыми обязательствами».

Напомним, накануне тело 47-летней женщины без признаков жизни было обнаружено в почтовом отделении № 143 в по улице Орджоникидзе. Погибшей оказалась сотрудница службы. Она умерла во время смены, по предварительной версии, от сильной жары, которая в последние два дня держалась в Санкт-Петербурге.

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