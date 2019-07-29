Калуга, , 11:21 — REGNUM

15-летний велосипедист попал под колёса автомобиля Geely в Калуге около дома №51 по улице Маршала Жукова вечером 28 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

По информации ведомства, дорожное происшествие случилось на нерегулируемом перекрестке, который подросток пересекал в нарушении Правил дорожное движения, не спешившись, а сидя на велосипеде. В то же время 23-летний водитель автомобиля Geely не предоставил велосипедисту преимущества в движении и допустил на него наезд По предварительным данным подросток был госпитализирован с переломом ноги.

27−28 июля 2019 года на автодорогах Калужской области ГИБДД было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь взрослых и один ребёнок.