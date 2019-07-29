Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM

В Екатеринбурге пенсионер, попавший под колёса муниципального автобуса, находится в реанимационном отделении городской больницы № 36. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горздрава.

«Мужчина находится в реанимации после операции, а женщина в нейрохирургическом отделении в удовлетворительном состоянии», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 по местному времени 28 июля. На перекрёстке улиц Токарей и Крауля под колёса автобуса, следующего по маршруту городского общественного транспорта № 85, попали 64-летний мужчина и 68-летняя женщина. Оба пенсионера были доставлены в больницу.

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Напомним, что дорожно-транспортное происшествие попало в поле зрения надзорных органов и свердловская прокуратура проводит проверку обстоятельств данного инцидента.

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