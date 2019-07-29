Ульяновск, , 11:09 — REGNUM

В Ульяновской области сегодня, 29 июля, ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого следствие считает причастным в организации посягательства на жизнь председателя регионального отделения всероссийского азербайджанского конгресса. По версии следствия, он решил устранить конкурента на рынке оптовой реализации овощной продукции. Ранее злоумышленник находился в розыске, был задержан в марте 2019 года в Москве, сообщает областная прокуратура.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении ряда особо тяжких преступлений. Следствие полагает, что в 2009 году злоумышленник решил вернуть себе сегмент регионального рынка оптовой реализации овощной продукции и вместе с сообщником организовал поиск киллера для устранения конкурента — председателя ульяновского отделения «Всероссийского азербайджанского конгресса». За убийство, как считает следствие, было предложено $100 тысяч.

Исполнителем был выбран ранее судимый за грабеж житель Ижевска, который собрал банду и несколько месяцев изучал маршруты передвижения жертвы, который всюду находился в сопровождении личной охраны. Попытка убийства была предпринята в октябре 2009 года: по данным следствия, киллер поджидал жертву возле его дома, однако из-за ошибки координатора пули получили вышедшие из подъехавшего автомобиля сотрудник ульяновской таможни и его жена. Они остались живы благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Ещё одной жертвой банды стал таксист. Следствие полагает, что за бизнесменом главарь банды следил вместе со своей сообщницей — жительницей Тверской области, прикидываясь семейной парой. Впоследствии он поручил устранить её как свидетельницу, однако бандиты убили водителя такси, а место его захоронения представили как могилу потерпевшей.

Ранее главарь банды ранее был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, остальные четверо членов группировки были осуждены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 11 до 19 лет.

В прокуратуре отмечают, что злоумышленник, который хотел устранить конкурента, скрылся от следствия и проживал в различных населенных пунктах России по поддельным документам. Его задержали в марте 2019 года в Москве. Ему инкриминируют пособничество в участии банде, организации покушения на убийство и приготовлении к убийству двух лиц.