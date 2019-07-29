Симферополь, , 10:55 — REGNUM

В Симферополе задержали женщину по подозрению в сбыте каннабиса, ей грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом 29 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Задержана ранее не судимая 51-летняя местная жительница, в доме у которой обнаружен и изъят один бумажный свёрток с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, вещество является наркотическим средством каннабис массой 0,48 грамм. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до восьми лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве РК сообщили, что средний возраст крымского наркомана: от 20 до 35 лет, а самые популярные употребляемые наркотики — «соли» и «спайсы».

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