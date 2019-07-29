Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM

Развращением восьмилетнего мальчика в Санкт-Петербурге мог заниматься дворник родом из Узбекистана — сорокалетнего мужчину, представлявшегося Николаем, задержали правоохранительные органы, передают 29 июля «Невские новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что гражданин Узбекистана 1979 года рождения работает дворником в УК «Возрождение», при этом у него отсутствует регистрация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Напомним, на прошлой неделе полиция Василеостровского района приступила к поискам педофила, жертвой которого стал учащийся второго класса. К правоохранителям обратилась 63-летняя бабушка потерпевшего мальчика. По ее словам, неизвестных по имени Николай дважды приставал к ее внуку во дворе одного из домов в Тучковом переулке. В первый раз это случилось в начале месяца, второй — 25 июля.