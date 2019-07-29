Иваново, , 10:48 — REGNUM

Убийство произошло в Иванове на улице перед входом в бар «Рокко» в ночь на 28 июля. Подозреваемый в совершении нападения разыскивается.

По информации «Рен-ТВ», между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Один из них достал пистолет и выстрелил в соперника. На место была вызвана скорая, но медики помочь не смогли: травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью, он скончался по пути в больницу.

По данным газеты «Частник», полиция уже распространила ориентировку на подозреваемого в убийстве — это мужчина 1986 года рождения, владеющий «навыками борьбы и бокса».