Анкара, , 10:46 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали 16 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой Анкары. В общей сложности судебная инстанция постановила задержать 41 человека. Поиск оставшихся продолжается.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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