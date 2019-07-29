Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM

В Екатеринбурге жители микрорайона Академический жалуются то, что поступающая в квартиры вода имеет примеси напоминающие песок и смолу. Они написали соответствующие жалобы в управляющие компании (УК) района.

Как сообщает городской информационный портал «Е1» со ссылкой на руководство УК, заявления от граждан действительно поступили, но на данный момент источник появления примесей в воде не установлен. В пресс-службе компании пояснили, что для этого будут проведены лабораторные исследования.

Напомним, что ранее в Свердловской области происходили инциденты, связанные с качеством поступающей в квартиры воды. Так в начале 2016 года жители одного из домов города Тавды сообщили, что обнаружили в водопроводной воде червей, а в конце того же года аналогичный инцидент произошёл в Нижнем Тагиле.

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Такой же инцидент произошёл в августе 2017 года в Екатеринбурге. Тогда на воду с «червями» пожаловался житель дома по улице Олега Кошевого.

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