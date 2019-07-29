Москва, , 11:04 — REGNUM

В Москве завершилось расследование уголовного дела о покушении на сбыт более одного килограмма наркотических средств. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве.

Указано, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий у задержанного было изъято наркотическое вещество массой около 60 граммов. Как впоследствии показало исследование, данным наркотическим средством является героин. Также сотрудники полиции установили местонахождение тайников с аналогичным наркотическим веществом массой порядка 140 граммов. Кроме того, по месту временного проживания подозреваемого были обнаружены электронные весы и свёртки с героином массой свыше одного килограмма.

«Общий вес изъятого составил около 1 килограмма 280 граммов», — уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. В настоящий момент уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд для рассмотрения по существу.