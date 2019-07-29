Новосибирск, , 10:27 — REGNUM

В Новосибирске из ТЦ «Версаль, расположенного возле станции метро «Карла Маркса», эвакуировали посетителей. Об этом сообщается на странице паблика «Инцидент-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

"В данный момент происходит эвакуация ТЦ «Версаль», сработала пожарная сигнализация. Отключено электричество», — отмечается в паблике со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что в ТЦ сработала пожарная сигнализация.

«На месте работают спасатели. Информации о признаках задымления не поступало. Пожарные обследуют территорию торгового центра», — прокомментировали «Сиб.фм» ситуацию в региональном ГУ МЧС.

Как ранее сообщало ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, с начала июля на территории региона произошёл 541 пожар, погибли 11 человек, и семь человек получили травмы.