Нижний Новгород, , 10:22 — REGNUM

Решением Советского районного суда житель Нижнего Новгорода признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Злоумышленник, который будучи пьян и обижен на мать, позвонил в экстренную службу, сообщив о минировании, получил один год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

37-летний нижегородец 13 апреля 2019 года в вечернее время на почве алкогольного опьянения затеял конфликт с собственной матерью. Женщина отказалась выдать великовозрастному сыну деньги на покупку алкоголя. В качестве «мести» он позвонил в экстренную службу «102», куда сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в подъезде своего дома на улице Горловская.

В суде фигурант вину признал, списав свои действия на состояние алкогольного опьянения. Решением суда его приговорили к одному году ограничения свободы. Вердикт пока не вступил в силу и может быть оспорен.

Напомним, после ЧП в Дзержинске, где 1 июня 2019 года произошёл взрыв на заводе «Кристалл», в результате чего медпомощь потребовалась свыше 110 жителям, а без окон от взрывной волны остались свыше 400 зданий, был впервые применён закон о фейках. Роскомнадзор потребовал удалить 34 сообщения в соцсетях, которые были признаны недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности.

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