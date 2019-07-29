Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM

В Екатеринбурге не пустили отправленный международной почтой пакет с наркотиками, посланный из Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Инспекторы обратили внимание на килограммовый пакет с порошком, который решили проверить с помощью экспертизы. Обнаружилось, что в таре находились синтетические наркотики нескольких наименований.

Благодаря активному взаимодействию таможни и МВД России на транспорте удалось найти и задержать получателя нарковеществ. На контрабандиста теперь открыто уголовное дело. Преступник может получить до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Напомним, в марте 2019 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) осудили руководителя и двух членов наркогруппировки. Преступники регулярно приобретали и сбывали героин в крупных размерах.

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