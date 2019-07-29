Тюмень, , 10:16 — REGNUM

В Тюменском районе полицейские за сутки изъяли три поддельных водительских удостоверения. Возбуждены уголовные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM29 июля в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отдел полиции по Тюменскому району сотрудниками ГИБДД были доставлены трое мужчин, которые предъявили госавтоинспекторам водительское удостоверения с явными признаками подделки.

Двое из них остановлены на 317 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень с разницей в 30 минут. Третий водитель задержан на федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Все задержанные водители свою вину не отрицают. По их словам, поддельные документы приобретены через интернет.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.