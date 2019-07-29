Королёв, Московская область, , 10:28 — REGNUM

В Подмосковье задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве по сбыту поддельных монет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Указано, что фигуранты дела предложили жителю города Королёв приобрести старинную золотую монету якобы из драгоценного металла. Они уговорили мужчину съездить в ломбард, где специалист подтвердил ценность покупки. Когда клиент согласился приобрести товар, подозреваемые подменили монету на поддельную.

«За якобы золотые и серебряные деньги Российской Империи потерпевший отдал 62 тысячи рублей и мобильный телефон в счёт оплаты», — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Обман вскрылся дома, когда покупатель решил оценить стоимость приобретённого товара и обратился в другую фирму, где выяснилось, что монеты являются копиями с примерной стоимостью 150 рублей за штуку. Таким образом, общая сумма материального ущерба составила 77 тысяч рублей.

В настоящий момент следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».