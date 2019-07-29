Белогорск, Амурская область, , 10:05 — REGNUM

Власти города Белогорск в Приамурье ежечасно мониторят ситуацию с возможным подтоплением детского лагеря «Мелиоратор». Тревога властей вызвана ухудшающейся паводковой ситуацией в регионе и возможным резким подъёмом уровня воды в реке Томь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пока уровень воды опасений не вызывает. Но с учётом прогнозов необходимо быть готовыми к эвакуации детей. Но и в случае эвакуации дети без отдыха не останутся — они будут перенаправлены в другой лагерь — «Белогорка». Там дети смогут продолжить отдых. По поручению главы города Станислава Мелюкова, первым сигналом для начала оперативных действий станет угроза подтопления дороги к лагерю «Мелиоратор». Но пока такой угрозы нет», — сообщили в пресс-службе мэрии Белогорска.

В мэрии Белогорска также добавили, что в случае необходимости муниципальные автобусы готовы немедленно вывезти 154 ребёнка из лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация на Дальнем Востоке ухудшается с каждым часом. В Амурской области затоплены 600 домов, вода идёт ещё к 24 населённым пунктам. В регионе предложено ввести режим ЧС федерального уровня — ущерб уже превысил 500 млн рублей, самостоятельно область с бедствием не справится.