Дзержинск, Нижегородская область, , 09:53 — REGNUM

Прокуратура Нижегородской области не нашла подтверждения сведений о том, что пострадавшей в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске в июне 2019 года была несвоевременно оказана медпомощь. Надзорное ведомство в официальном сообщении уточнило, что отказов в медпомощи пациентам, что пострадали от взрыва, «с целью минимизации компенсационных выплат со стороны министерства не было». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Сведения о том, что пострадавшей от взрыва работнице предприятия гипс наложили лишь через неделю, были изложены нижегородским СМИ. Позднее надзорная инстанция начала проверку, результаты которой обнародованы 29 июля 2019 года.

«Факты, изложенные в публикации, не подтвердились», — заявили в прокуратуре, добавив, что отказов в медпомощи, в том числе госпитализации пациентов, которые имели к этому показания, не выявлено.

«Запрета госпитализации пациентов, пострадавших в результате аварии, с целью минимизации компенсационных выплат со стороны министерства не было», — уточнили в пресс-службе ведомства, в то же время добавив, что претензии к оказанию медпомощи были и они переданы для разбирательства в минздрав региона.

Напомним, 1 июня 2019 года на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва в цехе по производству тротила. Они привели к возгоранию, площадь которого составила 800 кв. м. В результате было разрушено пять зданий предприятия, но погибших удалось избежать. Взрывной волной также было выбито свыше 1 тыс. окон в более 300 жилых зданиях и почти сотне объектов образовательной сферы. В результате ЧП пострадали 116 человек, 18 из которых госпитализировали. Ещё до ЧП проверка обнаружила на заводе 35 нарушений, на устранение которых дали срок до конца августа. Проверка была внеплановой и проходила после того, как сдетонировали взрывчатые вещества. По факту июньского ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Его расследование всё ещё продолжается.

После ЧП завод было решено переформатировать в научно-технический центр НПО «Кристалл».

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