Тюмень, , 09:56 — REGNUM

В Тюменской области на трасее под Ишимом произошло столкновение микроавтобуса из Армении и легкового автомобиля. Погибла женщина, шестеро пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Трагедия произошла 28 июля около 17:40 по местному времени (15:40 мск) на трассе Ишим — Бердюжье.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault, разворачиваясь вне перекрёстка, не пропустила второго участника движения. И допустила столкновение с микроавтобусом Toyota, который ехал из Армении в Омск.

В результате ДТП 47-летняя женщина, которая была за рулём легкового автомобиля, скончалась на месте. Травмы получили водитель и двое пассажиров минивэна Toyota и три пассажира Renault. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.