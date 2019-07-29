Томск, , 09:49 — REGNUM

В Томской области в минувшие выходные (27−28 июля) произошло три лесных пожара на общей площади 3,8 гектара. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, виновато в возникновении возгораний местное население.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

Огонь в течение первых суток потушили в Тимирязевском (одно возгорание) и Верхнекетском (два пожара) лесничествах.

В настоящее время в Томской области сохраняется низкий класс пожарной опасности — 2,1 балла из пяти. Действующих лесных пожаров нет.

Уточняется, что 50 авиапожарных из Томской области помогают бороться с огнём в Красноярском крае.

С начала пожароопасного сезона в Томской области потушили 109 лесных пожаров на общей площади 1290,29 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в красноярском крае складывается напряжённая ситуация с лесными пожарами. На утро 29 июля в крае зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га.

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