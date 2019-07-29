Волгоград, , 09:45 — REGNUM

На 177 километре трассы «Волгоград-Сальск» 27 июля в 23:22 разгерметизировалась автоцистерна, перевозившая соляную кислоту. Около 20 кубометров опасного вещества растеклось по трассе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Федеральную трассу на время ЧП не перекрывали — инспекторы ГАИ отвели транспорт с опасного участка. Наряды МЧС к 0:45 дезактивировали и собрали соляную кислоту.

Автоцистерна перевозила химическое вещество с завода «Каустик» на предприятие, расположенное на Крымском полуострове в городе Армянск.