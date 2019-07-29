Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM

В Бурятии вину за дым, появившийся в небе столицы республики Улан-Удэ возложили на лесные пожары в Иркутской области и Якутии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Дымка

Чиновники уточнили, ссылаясь на данные программы космического мониторинга, что на 28 июля на территории Иркутской области действовало 137 лесных пожаров на общей площади 617 тыс. га, в Красноярском крае — 94 лесных пожара на общей площади 986 тыс. га, на территории Республики Якутия — 158 лесных пожаров на общей площади в более чем 1,1 млн га. При этом в самой Бурятии огнём охвачены более 31 тыс. га леса.

Добавим также, что подавляющее число пожаров в этих регионах не тушатся по экономическим причинам. Огонь не угрожает объектам экономики, а затраты на их тушение превышают «прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутске вину за задымление 15 населённых пунктов в области возложили на пожары в Якутии, Бурятии и некоторых районах Приангарья.

Читайте также: В Приангарье задымлены 15 населённых пунктов