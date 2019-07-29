Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM

В Екатеринбурге похитили одежду со склада ритуальных принадлежностей, предназначенную для одевания покойников. Об этом сообщает портал Е1.

Взлому подвергся склад, где находилась продукция компании «Арт-Ритуал». Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июля 2019 года.

В компании удивлены, что воры обратили внимание именно на текстильную продукцию, предназначенную для мёртвых. Кроме мужских костюмов и женских платьев были вынесены обивку для гробов и погребальные покрывала. При этом дорогостоящий принтер, также находившийся на складе, остался лежать нетронутым.

Представители фирмы уже обратились в полицию. Установлено, что на склад проникли методом взлома. В МВД просчитывают различные версии случившегося.

Напомним, в 2015 году с предприятия в Нижнем Новгороде украли ритуальную продукцию на сумму 1,4 млн рублей. Были похищены заготовки для памятников и надгробных плит.

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