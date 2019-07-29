Кербела, Ирак, , 09:44 — REGNUM

В результате террористического акта, произошедшего в иракском городе Кербела, погиб один человек. Об этом 28 июля сообщает издание Alghad Press.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, расположенном на дороге между Кербелой и Вавилоном.

В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за совершенное преступление, однако сотрудники правоохранительных органов подозревают боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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